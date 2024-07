Po pozivu k začasni evakuaciji delov mesta Han Junis, vključno s humanitarnim območjem Al Mavasi, je območje na jugu Gaze zapustilo več tisoč Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelske sile so tik pred sprožitvijo novih napadov Palestince pozvale, naj se umaknejo z vzhodnih obronkov Han Junisa, saj da gre za območje, kjer so zaznali povečane aktivnosti Hamasa. Ta je napade ostro obsodil ter mednarodno skupnost in ZN pozval, naj nemudoma posredujejo in ustavijo pobijanje Palestincev.

Civilisti tokrat niti niso imeli možnosti slediti ukazom za umik proti Al Mavasiju. To t. i. humanitarno območje ob sredozemski obali je bilo 13. julija prizorišče enega najhujših izraelskih napadov, v katerem je bilo ubitih 90 ljudi, še 300 pa je bilo ranjenih, zaradi česar so se nekateri raje odpravili proti Han Junisu. Na tem območju se po ocenah civilne zaščite nahaja okoli 400.000 ljudi.