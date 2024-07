»Okoli 19.30 je prišlo do tehničnih težav v delovanju informacijskega sistema na letališču, zaradi česar trenutno ni mogoče izvajati sprejema in odpreme letal in potnikov. Strokovne službe intenzivno rešujejo težavo. Vse potnike prosimo za potrpežljivost v najkrajšem možnem času,« so včeraj zvečer sporočili s splitskega letališča.

Sistem je na letališču po podatkih, ki jih navaja Dalmacija danas, padel zaradi hekerskega vdora. »Vzrok včerajšnjega nedelovanja informacijskega sistema na letališču St. Jerome je hekerski napad. V dogodek so vključene vse pristojne institucije. Strokovne službe intenzivno delajo na odpravljanju posledic tega napada. V stiku smo z vsemi letalskih prevoznikov in skupaj iščemo alternativne rešitve. Vse potnike prosimo za potrpežljivost,« je za medije povedal Pero Bilas iz splitskega letališča, piše Dalmacija danas.

Številni leti so bili odpovedani, letala so ostala na tleh. Odpovedani leti so med potniki povzročili zmedo, čakajoči pa so do zadnjega kotička napolnili letališko zgradbo in potrpežljivo čakali na rešitev problema.

Kaos je nastal tudi na zadarskem letališču, kjer je pristalo večina letal, ki bi morala sicer pristati v Splitu. Marsikateri potnik se je znašel v težavah, saj je moral priti do Splita. Cena taksijev je v trenutku poskočila, kot poročajo nekateri mediji, pa naj bi Ryanair potnikom zagotovil prevoz do Splita. Mnogi pa so morali prenočiti v Zadru.