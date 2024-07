51-letnega morilca so sinoči pridržali na policijski postaji v Daruvarju, danes pa naj bi ga premestili v pripor v Bjelovarju, poročajo hrvaški mediji.

Stopil bo tudi pred preiskovalnega sodnika, kjer bo imel priložnost podati svoj zagovor, iz katerega bi policija lahko izvedela več o motivih tragedije. Okrožno državno tožilstvo naj bi za Krešimirja Pahokija zahtevalo preiskovalni pripor.

Najverjetneje ga čaka najstrožja kazen, glede na to, da je star 51 let, pa bi to lahko pomenilo, da bo preostanek življenja preživel za zapahi, poroča Index.hr.

Dan žalovanja bodo jutri v mestu obeležili s spuščenimi zastavami na pol droga, tudi vse javne prireditve v občini bodo odpovedali.

Je motiv spor z materjo?

Upokojeni vojaški policist je včeraj, nekaj po 10. uri, prišel v dom starejših občanov in začel streljati. Storilec, ki ni imel dovoljenja za nošenje strelnega orožja, je v domu ubil pet ljudi, več jih je ranil. Šesta oseba je pozneje umrla v bolnišnici, štiri pa se v bolnišnici zdravijo.

Ena od smrtnih žrtev v domu je bila tudi njegova mati. Kot so včeraj poročali hrvaški mediji, je najverjetnejši vzrok za krvavi pokol premoženjska korist oziroma spor z materjo zaradi plačevanja stroškov doma.

Stari znanec policije

51-letnika je policija že večkrat obravnavala zaradi kršenja javnega reda in miru in nasilja v družini.

Leta 2004 sta se sprla z očetom, ki ga je poškodoval, prejšnji mesec pa se je stepel z znancem, ki je tudi utrpel hujše poškodbe. Pahokija je imel po upokojitvi težave z alkoholom, po domovinski vojni pa je trpel tudi za posttravmatsko stresno motnjo.