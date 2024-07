Poslanec Thomas Portes je dejal, da bi moral biti Izrael zaradi vojaškega napada na Gazo izključen iz OI in da ni dobrodošel v Franciji. Tamkajšnji notranji minister Stephane Sejourne pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal nasprotno.

Palestinski olimpijski komite je v Ramali danes v sporočilu za javnost objavil, da je od Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) uradno zahteval »takojšnjo izključitev Izraela iz olimpijskih iger v Parizu 2024«, zlasti glede na to, da je Izrael kršil razglašeno olimpijsko premirje z »bombardiranjem Gaze, ki je povzročilo civilne žrtve«.

Pri tem se Palestinci sklicujejo na prepoved nastopa ruske ekipe, ki so jo Mok in mednarodne zveze uvedle kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino. Palestinski olimpijski komite zato pozival k »uporabi istega pravila za Izrael«. Poziv s to vsebino je poslal tudi Gianniju Infantinu, predsedniku Mednarodne nogometne zveze.

Predsednica izraelskega olimpijskega komiteja Yael Arad je pred vzletom letala z delom reprezentance iz Tel Aviva, štiri dni pred otvoritveno slovesnostjo ob Seni, izrazila popolno »za upanje, da bodo organizatorji zagotovili varnost« približno 90 športnikov, ki bodo zastopali Izrael. Za njihovo zaščito bo poskrbela Gign, elitna enota nacionalne žandarmerije, je povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin.