Sonyjeva konzola playstation 5 je bila svojčas najbolj zaželen izdelek na področju zabavne elektronike. V prodajo je prišla novembra 2020, v času globalnega krča zalog polprevodnikov. Povpraševanje po konzoli je bilo tolikšno, da je kar letela s polic. V Sloveniji so zainteresirani potrošniki nad nemogočim dostopom obupavali še vsaj leto kasneje. Kljub močnemu začetnemu zanimanju konzola ni zrušila prodajnih rekordov. Sony je medtem sporočil, da so do konca letošnjega marca prodali okoli 59 milijonov primerkov, kar je milijon manj od konzole playstation 4. Sony prav tako ne pričakuje, da bi v nadaljevanju prodaja konzole občutneje narasla.

Ko prodaja konzole doseže zenit, se proizvajalci običajno že pripravljajo na prodajo nove naprave. Že nekaj časa se govori o prihodu osvežene in bolj zmogljive različice playstation 5 pro. Gre za nekakšno vmesno stopničko, ki ne predstavlja nove generacije igralnih konzol, je pa vseeno bolj zmogljiva. Strategijo s takšno napravo je Sony preizkusil že pri konzoli playstation 4 s playstation 4 pro. Če bo sledil enakemu poslovnemu vzorcu tudi s konzolo playstation 5, bi novi playstation 5 pro lahko prišel v prodajo že to jesen.

Nekaj v tej smeri namigujejo tudi številne govorice in drobci podatkov, ki so pricurljali v javnost. Sony naj bi pokazal prve demonstracije naprave razvijalcem že lani, nova konzola pa naj bi bila medtem že v proizvodnji. Imela naj bi za 45 odstotkov bolj zmogljivo grafično kartico, medtem ko bo procesor ostal enak, a privit za 10 odstotkov več zmogljivosti.

Osrednji cilj nove konzole naj bi bil usmerjen v boljše zmogljivosti za senčenje grafike s pomočjo sledenja žarkov (ray tracing). Ob tem naj bi omogočala tudi sliko z ločljivostjo 8K, a verjetno z omejitvami na področju frekvence osveževanja slike. Predvsem naj bi omogočala bolj stabilne frekvence osveževanja pri ločljivosti 4K. Omenja se tudi zmožnost izboljševanja grafike s pomočjo umetne inteligence.

Sony naj bi razvijalcem iger tudi že povedal, da naj nove izide razvijajo z mislijo na novo konzolo. Ta bo podpirala vse igre s konzole playstation 5. Prav tako naj bi nove igre še nekaj časa omogočale igranje na playstationu 5, a na nižjih grafičnih nastavitvah kot na playstation 5 pro. Stare igre, ki so bile izdelane, preden se je začelo delo za konzolo playstation 5 pro, pa bi lahko v prihodnje dobile posodobitve za prilagojeno grafično izkušnjo na zmogljivejši napravi.

Kdor je zaradi kalvarije ob začetku prodaje konzole playstation 5 nad njenim nakupom sprva obupal, nato pa nanjo morda celo nekako pozabil, lahko zdaj upa, da bo prenovljena in izboljšana različica na police prišla v dovolj velikih zalogah.