Gre za projekt na pobudo Elle Mische, uveljavljene igralke, režiserke in pisateljice s trogirskimi koreninami, poslanstvo festivala pa je po njenih besedah uveljaviti Šibenik in Hrvaško kot vrhunsko destinacijo svetovne kinematografije in kulture ter slaviti ženske v medijih. Žirija je v filmski program uvrstila sedem celovečernih, 40 kratkih in deset študentskih filmov. Odprtja festivala se bosta med drugimi udeležila igralec Goran Višnjić (na fotografiji) in ameriška veleposlanica Nathalie Rayes, svoj prihod pa so potrdili znani igralci, režiserji in drugi filmski delavci.