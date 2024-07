Spinal Tap II v kinih prihodnje leto

Režiser Rob Reiner je napovedal, da bo dolgo pričakovani Spinal Tap prišel na filmska platna spomladi ali poleti prihodnje leto, in dodal, da trenutno končujejo snemanje v New Orleansu. Kultni mokumentarec iz leta 1984 This Is Spinal Tap velja za eno največjih komedij vseh časov, s Christopherjem Guestom, Michaelom McKeanom in Harryjem Shearerjem v glavnih vlogah, ki so upodobili fiktivno heavy metal trojico.