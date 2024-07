Vino meseca: Teodor belo – selekcija 2021

Marjan Simčič je predstavnik že pete generacije vinogradnikov in vinarjev v svoji družini ter velja za enega najbolj prepoznavnih in največkrat nagrajenih slovenskih vinarjev. Vina, ki prihajajo iz družinske vinske hiše – po novem se imenuje Marjan Simčič Domaine – so razdeljena v tri linije.