#jezikolumna Itak

Kolikor ljudi, toliko Itak. Vsi, ki smo, nenehno potujemo po življenju in se – vsaj v mislih – vračamo na domačo Itako. Odisej je za vrnitev do svoje potreboval deset let, čeprav pot sama po sebi ni bila prav zelo dolga. A je nenehno prihajalo nekaj vmes. Nekaj, nekdo, nekje, nekako.