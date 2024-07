#razstava Beneške mojstrovine

Trgovske, zlasti pa kulturne vezi med Benetkami in Salzburgom so se močno okrepile proti koncu 16. stoletja in na začetku 17. stoletja, za kar ima največ zaslug nadškof Wolf Dietrich von Reitenau. Slog beneških umetnikov je odmeval v vsem evropskem prostoru, nastale so bogate muzejske zbirke, kakršno na primer hrani dunajski Kunsthistorisches Museum. Ta je posodil večino eksponatov za razstavo, ki bo vse do 6. januarja 2025 na ogled v salzburški Residenzgalerie.