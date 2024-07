Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da sta motorist in kolesar čelno trčila v nepreglednem ovinku. Motorist jo je odnesel z lažjimi poškodbami, hudo poškodovanega kolesarja pa so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Policisti še preiskujejo okoliščine nesreče, tudi v smeri suma kaznivega dejanja.