Ameriška podpredsednica Kamala Harris se je energično podala v iskanje podpore za predsedniško nominacijo demokratske stranke, takoj ko je od nje v nedeljo odstopil predsednik Joe Biden. Njen štab in politični zavezniki so po poročanju Reutersa opravili več sto telefonskih klicev delegatom stranke, ki bodo izbrali predsedniškega kandidata, da bi dobila večinsko podporo še pred nacionalno konvencijo demokratov. Najpomembnejša zanjo je v teh dneh verjetno podpora tistih, ki so jih omenjali kot mogoče protikandidate – to so denimo guvernerji Kentuckyja Andy Beshear, Illinoisa J. B. Pitzker in Michigana Gretchen Whitmer, ki bo sopredsedujoča kampanji Harrisove. Včeraj je podpredsednico podprla tudi bivša predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi.

Zaenkrat se ni pojavil noben drug kandidat za nominacijo. Nekaj je razmišljal senator Joe Manchin, ki pa v stranki tako ali tako nima veliko podpore. Zaenkrat se torej nakazuje izvolitev Harrisove za predsedniško kandidatko, četudi si nekateri v stranki prizadevajo za odprto konvencijo, ko zmagovalec ni znan vnaprej in se izlušči šele skozi glasovanje okoli 4000 delegatov. Kdaj glasovanje bo, še ni jasno, saj v igri ostaja tako virtualna opcija kot v živo na konvenciji v drugi polovici avgusta v Chicagu.

Trump v svojem slogu

Na Harrisovo, ki je imela včeraj v Washingtonu prvi javni nastop po odstopu Bidna in njegove dosežke hvalila kot »enkratne v ameriški zgodovini«, so se pripravljali tudi v taboru republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. Kritizirali so jo še pred odstopom Bidna, še bolj pa potem. Povezujejo jo z Bidnovimi politikami, ji pripisujejo odgovornost za razmere na južni meji ter trdijo, da je sodelovala pri prikrivanju dejanskega stanja Bidna javnosti.

Trump sam se je razpisal na svojem družbenem omrežju in zdaj pravi, da so Bidnu ukradli kandidaturo. V enem od nastopov je kritiziral smeh Harrisove in rekel, da je »nora in usekana«. Vrača se torej k svojemu klasičnemu stilu, je pa razbrati, da bi republikancu kot tekmec bolj ustrezal Biden kot Harrisova. Demokrati denimo računajo, da bi lahko bolj učinkovito nagovorila mlade.

Tri bitke tesne, tri ne

Zadnje ankete kažejo, da sta Trump in Harrisova na nacionalni ravni izenačena, vsak imata 44 odstotkov podpore. Od šestih ključnih zveznih držav za zmago na predsedniških volitvah ima Trump v Nevadi, Arizoni in Georgii med šest in devet odstotnih točk naskoka. V treh preostalih, kjer bi Harrisova nujno potrebovala zmago, ankete kažejo na štiri ostotne točke naskoka Trumpa v Pensilvaniji, eno odstotno točko v Wisconsinu in praktično izenačenje v Michiganu.

Harrisova bo, če postane predsedniška kandidatka, verjetno tudi s pogledom na te zvezne države izbirala svojega podpredsedniškega kandidata. Zelo visoko na seznamu naj bi bil zato demokratski guverner Pensilvanije Josh Shapiro, s katerim sta si blizu tudi ker sta oba nekdanja tožilca. Razmišljala naj bi tudi o senatorju iz Arizone Marku Kellyju.

Zahvale šepavi raci

Harrisova je včeraj odšla tudi v Delaware k Joeu Bidnu, ki okreva zaradi okužbe z novim koronavirusom. Biden je z odstopom, za katerega se je odločil po hudem pritisku v stranki zaradi vrste ponesrečenih javnih nastopov v zadnjih tednih, čez noč postal tako imenovani lame duck (šepava raca), torej predsednik, ki se mu izteka zadnji mandat in zato izgublja politični vpliv. Biden ima sicer pred seboj še pol leta vodenja države ali eno osmino mandata. A vendar so po njegovem odstopu od kandidature iz ameriških krogov in iz tujine deževale pohvale in zahvale, kot da že stoji na izhodnih vratih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je denimo dejal, da »mu bomo za vedno hvaležni za neomajno podpro ukrajinskemu boju za svobodo«. Kanadski premier Justin Trudeau je dejal, da Biden vse počne z ljubeznijo do domovine ter dodal: »Predsedniku in prvi dami pravim: hvala!« Nemški kancler Olaf Scholz je dejal, da je čezatlantsko sodelovanje tesno, zveza Nato trdna in ZDA zanesljiv partner po zaslugi Bidna. Španski premir Pedro Sanchez je dejal, da je Biden sprejel »pogumno in dostojanstveno odločitev«. Slovenski premier Robert Golob se je zahvalil Bidnu za krepitev transatlantskih odnosov in ocenil, da so ZDA pod njegovim vodstvom močan in osrednji evropski zaveznik.

*** 44 % podpore so na nacionalni ravni izmerili tako Trumpu kot Harrisovi v anketi Reutersa/Ipsosa pretekli teden.