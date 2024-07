Načrt za okrevanje in odpornost je Slovenija, tako kot preostalih 26 članic EU, pripravila za koriščenje sredstev iz posebnega finančnega mehanizma EU za okrevanje po pandemiji covida-19, v okviru katerega se za financiranje naložb in izvedbo reform v imenu članic EU zadolžuje evropska komisija.

Mehanizem, vreden skoraj 724 milijard evrov v tekočih cenah, je osrednji instrument nekaj več kot 800 milijard evrov vrednega evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost je bil na ravni EU dokončno potrjen konec julija pred tremi leti, za izvedbo naložb in reform iz vmes revidiranega načrta pa je Sloveniji do konca leta 2026 na voljo 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 1,07 milijarde evrov posojil.

Sloveniji že izplačali 841 milijonov evrov

Evropska komisija je Sloveniji do zdaj v okviru predplačila septembra 2021 in prvih dveh izplačil aprila in decembra lani izplačala 841 milijonov evrov, od tega 531 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 310 milijonov evrov posojil. Država je končnim prejemnikom od začetka izvajanja načrta leta 2021 do danes za že izvedene projektne aktivnosti izplačala okoli pol milijarde evrov, glavnino za projekte za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture.

Zaključenih, v izvajanju oziroma tik pred izvajanjem je več kot 1000 projektov, so zapisali v uradu za okrevanje in odpornost, ki deluje pri ministrstvu za finance. Med večjimi so izpostavili projekta Univerze v Ljubljani, to je novo veterinarsko fakulteto in prostore kampusa medicinske fakultete na Vrazovem trgu, projekt dograditve infekcijske klinike v UKC Ljubljana in projekt digitalizacije poslovanja ter povezave prostorske, zemljiške in okoljske politike.

Z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost sta bili v treh letih med drugim nadgrajeni železniški progi Kranj–Jesenice in Ljubljana–Brezovica ter obnovljeni železniški postaji v Grosupljem in Domžalah. Zaključenih je bilo sedem občinskih projektov za oskrbo in varčevanje s pitno vodo ter devet projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Zagotovljenih je bilo več kot 600 dodatnih javnih najemnih oziroma oskrbovanih stanovanj na 12 lokacijah po državi.

700 mladih dobilo zaposlitev za nedoločen čas

Z različnimi projekti je po navedbah urada več kot 700 mladih dobilo zaposlitev za nedoločen čas, oblikovanih je bilo 20 konzorcijev podjetij, ki so pripravili svoje strategije digitalnega razvoja. 204 javnim zavodom s področja raziskovanja in izobraževanja je bila zagotovljena hitra optična spletna povezava, 16 vzgojno-izobraževalnih zavodov pa je prejelo 36 robotskih rok, ki učencem omogočajo pridobitev dodatnih znanj in veščin za poklice prihodnosti.

Slovenija je konec junija evropski komisiji poslala tretji zahtevek za izplačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje v višini 280 milijonov evrov bruto oziroma 257,7 milijona evrov neto, če se upošteva septembra 2021 prejeto predplačilo. Izplačilo tretjega zahtevka na uradu pričakujejo jeseni.