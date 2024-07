Tudi kmetice umrejo šele takrat, ko umrejo

Je bila ubijalska vročina? Bila. Še bo? Bo. »Povsem normalno za ta čas,« je natipkal gospod z ljubkim vzdevkom za komentiranje pod spletnimi članki, »to je vendar poletje!« »Ko smo bili majhni, je bilo zmeraj 35 stopinj, pa nihče ni jamral,« je napisal neki drugi gospod z nekim drugim ljubkim vzdevkom, ali pa je bila gospa, gospodična – med spletnimi komentarji so vsa imena zgolj za okras in vsi anonimni. Vsi enaki, vsi enakopravni, brezimni, da ne rečem brezobrazni – in je potem pestro in veselo, čeprav pretirano pestro vendarle tudi ni: pod vsemi besedili o poletni vročini in opozorilih klimatologov je med komentatorji in komentatorkami odzvanjala vedno ista pesem: »Vročina je bila in vročina mora biti, odprite si že pir in dajte mir.«