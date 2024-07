Prehodni predsednik

‘Imam se za prehodnega kandidata, nič drugega ... Imam se za most ... do generacije voditeljev, ki so prihodnost te države.« Tako je govoril Joe Biden v predvolilni kampanji leta 2020. Čeprav tega ni rekel izrecno, so besede vsi razumeli kot napoved, da se poteguje za samo en predsedniški mandat. Potem pa je premagal Donalda Trumpa in začel obračati ploščo. Najprej je namignil, da bo še enkrat kandidiral, če bo zdrav, nato pa je to tudi storil s trditvijo, da je treba v Ameriki še veliko postoriti in da je najbolj usposobljen tudi drugič premagati Donalda Trumpa ter reševati državo pred grožnjami demokraciji. Vmes je v Beli hiši dopolnil 80 in potem še 81 let. Ter očitno pešal.