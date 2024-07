Potem ko je Joe Biden odstopil kot predsedniški kandidat demokratske stranke, je v boju za Belo hišo pravzaprav spet vse odprto. Tako meni analitik dr. Denis Mancevič, ki ocenjuje, da so demokrati z vztrajanjem pri Bidnovi ponovni kandidaturi drveli v prepad. »Kako bo odstop vplival na predsedniško tekmo, je predvsem odvisno od ravnanj demokratov od zdaj naprej. Za zdaj se izrisujeta dve možnosti: ena je seveda kandidatura trenutne podpredsednice Kamale Harris, druga pa je nov kandidat, ki se bo morda šele pojavil,« pravi Mancevič. Ob tem dodaja, da za demokratskega predsedniškega kandidata, ki bi imel možnosti za zmago, ne bo dovolj, da bo všeč strankarski eliti, ampak bo moral znati tudi mobilizirati leve in sredinske volilce.

»Prednost novega kandidata bi bila svežina, ki bi jo lahko prinesel, pa tudi distanciranje od dosedanje politike Bidnove administracije, do katere so nekateri volilci demokratov skeptični ali razočarani nad njo,« nadaljuje sogovornik in doda, da Trumpu zmaga še ni zagotovljena. Vsekakor bo treba počakati na demokratsko konvencijo, na njej in po njej pa se bo pokazalo, »ali znajo demokrati uspešno nastopiti proti preprosti in skrajno populistični Trumpovi retoriki ter predstaviti alternativo, ki ne bi bila le vsota obtožb proti Trumpu«, še pravi Denis Mancevič.

Bidnov denar prednost Harrisove

Prof. dr. Bojko Bučar meni, da je Biden kandidaturo Harrisove podprl zato, ker hoče ohraniti svoj vpliv. Tudi on pa pravi, da bi na konvenciji demokratske stranke v igro lahko vstopili protikandidati. »Harrisova v javnem mnenju in pri demokratih ni uživala neoporečnega ugleda in nekateri so celo menili, da je Biden izgubljal podporo tudi zaradi njene nepriljubljenosti,« pojasni Bučar in doda, da ima stranka možnosti za zmago le, če bo enotna.

Glede na protikandidate v stranki pa je Harrisova v veliki prednosti, ker bo lahko uporabila finančna sredstva za Bidnovo kandidaturo. »Vsak drug, ki bi hotel čez nekaj tednov postati demokratski kandidat, bo moral na novo zbirati sredstva za svojo kampanjo,« pravi Bučar, ki meni, da bo kampanja intenzivna, zato lahko zmaga le kandidat z dovolj sredstvi.

Presenetljiva nepriljubljenost

Prof. dr. Bogomil Ferfila predvideva, da bo na konvenciji zmagala Harrisova: »Čeprav imajo štirje demokratski guvernerji po anketah boljše možnosti v dvoboju s Trumpom, bi bila zamenjava Bidna z njegovo podpredsednico najbolj enostavna. Spozna se na vodenje države.« S Harrisovo demokratska stranka lahko zmaga tudi zato, ker obvladuje ključne ameriške medije, meni sogovornik in dodaja: »Trump in republikanci mislijo, da so stvari odločene, a to ni res. Atentat je Trumpu le za nekaj odstotnih točk povečal prednost.«

Harrisova ima nekatere prednosti, ugotavlja Ferfila: je prva podpredsednica in prvi temnopolti človek na tem položaju. Bila je pravosodna ministrica Kalifornije, je torej solidna pravnica. »Čudi me, da je tako nepriljubljena,« pravi. Sicer bo k sebi pritegnila temnopolte volilce in ženske, ki pa že tako ali tako volijo demokrate, praviloma bi morali tudi hispanci, ki predstavljajo zelo velik del volilcev, glasovati za predstavnico manjšin, meni Ferfila.

Sicer se je zdelo, da bi tudi Michelle Obama lahko postala demokratska kandidatka. A po mnenju Bogomila Ferfile je pri njej težava v tem, da ni bila nikoli izvoljena na visok položaj v državi. Po njegovi oceni bi lahko bili tekmeci Harrisove omenjeni demokratski guvernerji, ki pa so manj znani, ona pa bo kandidatka predvsem v primeru, če jo bodo podprli donatorji.