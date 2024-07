Kot je pojasnil poveljnik gasilcev v Ilirski Bistrici Robert Škrlj, je strela zanetila požar na suhi travi na težko dostopnem območju s strmim terenom, ki ga obkroža borov gozd.

Požar je trenutno lokaliziran in pod nadzorom, na terenu ostaja gasilska straža.

Da bi čim hitreje omejili požar, so zaprosili tudi za intervencijo letal za gašenje, tako sta se na poziv odzvala oba air tractorja, ki sta priletela z brniškega letališča. Po Škrljevih besedah sta ob prvem poletu "odlično opravila svoje delo, saj sta vodo odvrgla tja, kamor je bilo to potrebno".

Ob drugem poletu, potem ko sta zajela vodo v morju, pa sta naletela na pas neviht, zato sta se obrnila in se vrnila na portoroško letališče. Ob vračanju pa je prvo letalo med pristankom naletelo na težave. »Letalo ni pristalo na kolesih, ampak na amfibijskem podvozju. Natančnejše vzroke bo pokazala preiskava. Pilot ni poškodovan, prav tako po prvih informacijah ni poškodb na letalu, vendar samo na amfibijskem podvozju,« so navedli na upravi za zaščito in reševanje.

Generalni direktor uprave Leon Behin je dodal, da na prvi pogled kaže, da tudi na amfibijskem podvozju ni pomembnih poškodb. Sam incident pa bo preučil preiskovalec letalskih nesreč agencije za civilno letalstvo. Dotlej pa je letalo prizemljeno.

Drugo letalo se je, ker je prvo letalo obstalo na stezi, potem ko je bila nevihta mimo, vrnilo v bazo na Brnik in normalno opravlja svojo funkcijo tudi naprej. Kot so povedali na ministrstvu za obrambo, sta letali pilotirala španska pilota.

Ilirska Bistrica je sicer ena od občin, za katere je uprava za zaščito in reševanje 17. julija razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.