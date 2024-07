Nepreslišano: Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora

Srečujem se z različnimi ljudmi in še naprej se bom. Rada se srečujem z ljudmi, ki pridejo spoštljivo, in ljudje v mirovniški delegaciji, kot so jo poimenovali, so intelektualci, ki so ob osamosvajanju tudi gradili to državo. Imajo veliko znanja in izkušenj v mednarodnih odnosih. Med njimi so Spomenka Hribar, Ivo Vajgl, Rudi Rizman, Aurelio Juri, Uroš Lipušček, Mojca Drčar Murko in drugi, in to so ljudje, ki jih izjemno spoštujem zaradi njihovih dejanj in tudi razmišljanja. Konec koncev, ali je slabo sprejeti nekoga, ki si želi, da bi se več govorilo o miru in da bi bila Slovenija bolj aktivna pri politiki miru?