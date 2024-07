Septembra naj bi na tem področju predstavili nekatere projekte, je napovedal. Golob je sicer ocenil, da sistem zaščite in reševanja deluje bolje kot kadarkoli. Kot je pokazal tudi plaz v Kokri, je dejal, se bodo ekstremni vremenski pojavi v Sloveniji žal nadaljevali. Obseg škode v Kokri pa je tak, da je v občinski in regijski pristojnosti, saj ni zakonske podlage za to, da bi lahko država na tem področju ukrepala, bodo pa v stiku s prizadetimi, je dodal. Ministrstvo bo sicer v prihodnje poskušalo delovati čim bolj preventivno, pri čemer je izpostavil usposobitev posebnega hidrantnega omrežja, skrb za prehodne požarne poti in ustrezno opremo. Golob je bil s slišanim na sestanku »zelo zadovoljen« tudi na področju vojske. »Najbolj pomembno je, da je oprema bistveno boljša kot kadarkoli, stanje duha v vojski visoko in da je tudi prihodnost zelo svetla,« je poudaril.