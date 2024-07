Pričakovanja slovenske javnosti pred začetkom olimpijskih iger, največjega športnega tekmovanja na svetu, še nikoli niso bila tako visoka. Razlog je jasen. Ne mine dan, zagotovo pa ne teden, da slovenski športniki ne bi blesteli po svetu in dosegali najvišja mesta. Slovenska olimpijska reprezentanca bo z 90 člani najštevilčnejša doslej. To ne pomeni, da je bila v doseganju norm najuspešnejša, saj je končna številka tako visoka predvsem zaradi ekipnih športov. Kar štirje so se namreč uvrstili v Pariz. Nesporni vodji slovenske olimpijske reprezentance bosta športna plezalka Janja Garnbret in metalec diska Kristjan Čeh.

Če seštejemo slovenske športnike, ki bodo tekmovali v ekipni konkurenci, bo slovenski dres nosila skoraj polovica slovenske olimpijske odprave. Med 44 športniki je 28 rokometašev (po 14 v moški in ženski konkurenci), 13 odbojkarjev in trije namiznoteniški igralci. Brez ekipnih športnikov bi v Parizu tekmovalo 47 ali 48 slovenskih športnikov, če bi se od namiznoteniških igralcev poleg Darka Jorgića uvrstil tudi Deni Kožul. Tolikšna številka individualnih športnikov po eni strani kaže, da so mednarodne norme za nastop na igrah vse ostrejše, na drugi strani pa, da slovenski šport v individualnih športnih panogah vsaj kar zadeva kvantitete v zadnjih letih nazaduje.

Posamični rekord v Sydneyju

Najmanj športnikov v posamični konkurenci je bilo namreč v času samostojne Slovenije na prvih igrah 1992 v Barceloni (35) in zadnjih leta 2021 v Tokiu (42). V Atlanti leta 1996 je tekmovalo 47 slovenskih športnikov, kolikor bi jih bržčas tudi letos v Parizu, v Riu de Janeiru jih je nastopilo 49, zlata leta množičnosti in razcveta posamičnih športnih panog slovenskega športa pa so bila med leti 2000 in 2012. V Sydneyju 2000 je tekmovalo kar 69 športnikov, štiri leta kasneje v Atenah 65, leta 2008 v Pekingu 62, leta 2012 v Londonu pa 65.

Izpostavljene številke kažejo razcvet kolektivnih športnih panog. Najdaljšo tradicijo imajo rokometaši, ki bodo v Parizu četrtič nastopili na olimpijskih igrah. Prvič so si udeležbo med najboljšimi dvanajstimi reprezentancami priborili odbojkarji, za slovenski šport zgodovinska pa je uvrstitev prvega ženskega kolektiva, ki so ga priborile rokometašice. Do zadnjega so bili v igri tudi košarkarji, ki so debi s sijajnim četrtim mestom kronali pred tremi leti v Tokiu. V drugih ekipnih konkurencah Slovenija zaostaja za elito. Poleg omenjenih disciplin so namreč člani ekipne druščine v Parizu še hokej na travi, košarka 3x3, nogomet, odbojka na mivki, ragbi in vaterpolo, olimpijski status pa sta izgubila bejzbol in softbol.

Toni Vodišek novi up

Izpostavimo, da izmed slovenskih športnikov, ki so v svoji disciplini najboljši na svetu, na olimpijskih igrah ne bo tekmoval Tim Gajser. Serijski svetovni prvak v motokrosu te možnosti nima, saj njegova športna panoga ni del olimpijske druščine. Izmed športnih panog, ki se dnevno pojavljajo v slovenskih medijih, je najbolj razočaral tenis. Medtem ko pri moških že več let ni igralca, ki bi lahko izpolnil olimpijsko normo, sta v olimpijski sezoni pri ženskah odpovedali predvsem Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Zamudili sta priložnost, da bi se za olimpijska odličja borili na kultnem Rolandu Garrosu, kjer je Tamara Zidanšek pred tremi leti z uvrstitvijo v polfinale dosegla svoj največji uspeh. Zaradi novih olimpijskih panog bo imela Slovenija v igri za najvišja mesta še enega tekmovalca. To bo jadralec Toni Vodišek, ki bo tekmoval v atraktivni disciplini formula kite.

»Drugače je kot pred Tokiom. Pred tremi leti sem nastopila na svojih prvih olimpijskih igrah in nisem vedela, kako sploh potekajo, kako je tam, kako je pod takim pritiskom tekmovati, kako deluje olimpijska vas. Tokio je bila velika neznanka, zdaj pred Parizom pa je drugače. Grem na svoje druge igre z že eno olimpijsko izkušnjo. Letos sem dobro pripravljena, dobro formo sem kazala tako na tekmah kot na treningih, tako da sem malo bolj pomirjena. Mogoče tudi zaradi tega, ker eno zlato že imam in sem zato malo bolj sproščena. Po drugi strani pa se dobro počutim, tako da se mi morajo le še zvezde obrniti v prid,« napoveduje Janja Garnbret. Kristjan Čeh je letos tekmoval precej več kot Janja Garnbret, v Rimu pa je postal evropski prvak. Odtlej je zmagal na vseh tekmah, na zadnji v nedeljo, kjer je v Johvi v Estoniji vrgel disk 66,57 m. »Na olimpijskih igrah v Parizu načrtujem dobro formo, dobre tehnične mete in tako lahko disk daleč leti. Ne razmišljam še o zmagovalnem odru, marsikaj se lahko zgodi, tudi nepričakovanega. Moj cilj ta čas je le dobra forma,« je po zadnjem nastopu sporočil Kristjan Čeh.

Na zadnjih igrah v Tokiu je Slovenija osvojila pet kolajn, kar je po Atenah leta 2004 in Pekingu leta 2008 največja bera. Glede na dosežke slovenskih športnikov v zadnjem letu ne gre pričakovati, da bodo igre v Parizu po številu kolajn najuspešnejše doslej. Izmed 18 športnih panog, ki bodo nastopile v Franciji, si lahko kolajno obetajo judoisti ter divjevodaši, izmed ekipnih panog pa najvišje kotirajo odbojkarji.

*** 47 ali 48 slovenskih športnikov bi tekmovalo na OI v Parizu v posamični konkurenci, kar je tretja najnižja številka v olimpijski zgodovini slovenske samostojnosti. 44 slovenskih športnikov bo tekmovalo v ekipni konkurenci, in sicer po 14 rokometašev in rokometašic, 13 odbojkarjev in trije namiznoteniški igralci. 30 kolajn so na poletnih olimpijskih igrah od leta 1992 zbrali slovenski športniki. Najmanj, dve, so osvojili prav leta 1992 v Barceloni, največ, po pet, pa v letih 2004 v Atenah, 2008 v Pekingu in 2021 v Tokiu. 18 športnih panog bo na letošnjih olimpijskih igrah gostilo slovenske športnike.