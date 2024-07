»Dediščina predsednika Bidna nima primerjave v sodobni zgodovini. Že v enem samem mandatu je presegel dediščino večine predsednikov, ki so služili dva mandata,« je povedala Harris na javnem dogodku pred Belo hišo.

Svoje kampanje ni omenjala, je pa povedala, da predsednik Biden še vedno okreva za covidom-19. »Njegova poštenost, integriteta in zavezanost veri ter družini, kakor tudi veliko srce in globoka ljubezen do države - vsemu temu sem priča iz prve roke. Globoko smo mu hvaležni za vse, kar je naredil za državo in ljudi,« je dejala Harris.

81-letni Biden je v nedeljo sporočil, da odstopa od kampanje za ponovno izvolitev in takoj nato izrazil svojo podporo 59-letni podpredsednici ZDA Kamali Harris.

Harris je od nedelje praktično pospravila z vso morebitno konkurenco za osvojitev demokratske predsedniške nominacije, vendar tega danes v kratki izjavi za javnost ni omenjala. Politico poroča, da so se vsi morebitni protikandidati za predsedniško nominacijo postavili v vrsto in izrazili podporo podpredsednici.

Čeprav še ni povsem zanesljivo, da bo res postala kandidatka, pa je med demokrati v nedeljo, ko je Biden napovedal odstop, zavladalo veliko olajšanje.

Politico in drugi ameriški mediji poročajo, da so v nedeljo in danes že vsi demokrati o katerih se je ugibalo, da bi se lahko uspešno spustili v predsedniško tekmo, izrazili podporo Harris. Sedaj gre bolj ali manj le še za to, koga si bo izbrala za svojega podpredsedniškega kandidata, pri čemer večina analitikov meni, da bi moral to biti bel moški.

Bidnovi podpori so že v nedeljo sledile podpore guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma, guvernerja Pensilvanije Josha Shapira in ministra za transport Peta Buttigiega.

Sledili so izrazi podpore guvernerke Michigana Gretchen Whitmer, guvernerja Kentuckyja Andyja Beshearja, guvernerja Marylanda Wesa Moora in guvernerja Illinoisa JD Pritzkerja, ki je povedal, da bi Harris podprl že v nedeljo, vendar ga je Bidnov odstop od kampanje malce šokiral.

Podporo Harris je izrazila tudi nekdanja predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, poroča britanski BBC. »Z neizmernim ponosom in brezmejnim optimizmom za prihodnost naše države podpiram podpredsednico Kamalo Harris za predsednico ZDA. Popolnoma verjamem, da nas bo novembra popeljala do zmage,« je poudarila.

Harris je doslej po telefonu govorila že z dvema možnima kandidatoma za podpredsednika - Beshearjem in guvernerjem Severne Karoline Royjem Cooperjem. Guvernerja sta potrdila pogovor, nista pa ga želela komentirati.

Že v nedeljo sta Harris podprla Bill in Hillary Clinton. Bivši predsednik Barack Obama tega ni storil, ampak je izrazil prepričanje, da bodo demokrati na konvenciji stranke od 19. do 22. avgusta našli pravo osebo. Harris pa je podprla najbolj znana predstavnica kongresne levice Newyorčanka Alexandria Ocasio Cortez.

Bidnov odstop ni presenetil le demokratov, ampak tudi republikance. »Potem, ko smo porabili veliko časa in denarja za boj proti pokvarjenemu Joeju Bidnu, moramo vse začeti znova,« je na svojem mediju Truth Social zapisal republikanski predsedniški kandidat Donald Trump in zahteval vračilo stroškov. Kamalo Harris je mimogrede označil za noro in zmešano.

Demokrati so obenem šokirani in olajšani. Politico poroča, da je predsedniška kampanja Biden-Harris v prvih osmih urah po Bidnovem odstopu od malih donatorjev dobila 46 milijonov dolarjev.