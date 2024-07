Kot smo zapisali že včeraj, je Tadej Pogačar, prvi kolesar sveta, nesporni kralj 111. kolesarske dirke po Franciji. Ker pa v športu ne morejo venomer biti vsi junaki, velja pogledati tudi na drugo stran rezultatske lestvice. Zagotovo sta največji razočaranji letošnjega Toura moštvi Ineos in Red Bull-Bora-Hansgrohe, ki sodita med najbolj premožne v karavani in sta ostali brez etapne zmage in vrhunske uvrstitve v skupnem seštevku dirke. S Tourom ne morejo biti zadovoljni niti v »slovenskem« Bahrain-Victoriousu, a je pri tem treba dodati, da ima to moštvo veliko manjša pričakovanja od prvih dveh.

Na zaključni dan dirke smo v Nici dobili priložnost, da nam je oceno dirke podal šef moštva Red Bull-Bora-Hansgrohe Ralf Denk. Izkušeni nemški menedžer se je v zadnjih dneh naposlušal kritik, a s svojimi izkušnjami poskuša ohranjati visoko moralo v moštvu.

Roglič je star in neroden

V nemškem moštvu so pred začetkom leta vse stavili na dirko po Franciji, za vodjo pa so v moštvo pripeljali Primoža Rogliča. Nekdanji smučarski skakalec ima v karieri kolesarja le še en neizpolnjen cilj, čemur je podredil pol leta priprav. Nemški mediji so bili nad okrepitvijo navdušeni in so o nekdanjem orlu pisali s samimi presežniki. Nemška pravljica se je v dvanajsti etapi dirke spremenila v tragedijo, Rogla pa je po novem padcu znova predčasno zapustil Tour.

»RB-Bora-Hansgrohe se domov vrača praznih rok. Prihodnost ekipe je vprašljiva, saj njen kapetan redko pride do cilja, naslednje leto pa bo dopolnil že 36 let. Njegov čas je potekel,« so z vsemi topovi po Primožu Rogliču udarili na nemški javni televiziji ARD, ki je bila v začetku leta njegov največji podpornik in je pred začetkom Toura tudi pripravila poseben dokumentarni film o njegovih pripravah. Ralf Denk miri strasti. »Tour se seveda ni razpletel po naših željah, ampak zgodila se je nesreča. Nad Primožem nismo razočarani,« nam je zaupal Nemec. »Naš šport je sestavljen iz številnih tveganj. Če bi hoteli imeti 100-odstotno dobičkonosno naložbo, bi kupili nepremičnino v Nici. V kolesarstvu tega ni. Nekaj drugega bi bilo, če bi bil drag kolesar, kot je Primož Roglič, v slabi formi in se ne bi boril. Vendar ni bilo tako. Bil je močan, a zgodila se je nesreča.«

Še vedno verjamejo vanj

Denk je tudi zatrdil, da tokratni neuspeh v ekipi ne bo imel nobenih posledic za ekipo v prihodnje. »Še vedno vlagamo vse napore v to, da bo ekipa še močnejša, da bo imel Primož v prihodnje še boljšo podporo. Velikokrat je že dokazal, da po razočaranju zna udariti nazaj. Tudi zdaj je že v našem rehabilitacijskem centru v Salzburgu in že dobiva zagon ter pogleduje proti naslednjim ciljem. Morda bo to tudi Vuelta, a o tem še ne moremo govoriti.«

Za Primoža Rogliča je bil to že tretji hujši padec v tej sezoni, saj je padel tudi na dirki po Baskiji in na Dofineji, kjer je vseeno na koncu slavil zmago. Ker je šport tudi posel in slovenski as nima najmanjše letne plače (govori se o več kot petih milijonih evrov na leto), nas je zanimalo, ali imajo v pogodbah kakšne posebne klavzule. »Kot sem rekel, v našem športu ni zanesljive naložbe in je to naše tveganje. Dodatna zavarovanja so samo za morebitne vseživljenjske posledice, drugega ni,« je razložil ter zatrdil, da ekipa tudi v naslednjih letih ne bo imela težav s financiranjem. »Prepričan sem, da ima Primož v svojih nogah še veliko moči, in mi verjamemo vanj,« je zaključil.

Kot smo omenili na začetku, s predstavami niso zadovoljni niti pri Bahrain-Victoriousu. »Moj Tour je bil enostavno povedano zanič. V prvem tednu sem zbolel in nato nisem mogel priti k sebi. Vseeno sem skušal biti ekipi v pomoč, kolikor sem bil lahko,« je bil odkrit ​Matej Mohorič, eden izmed osmih kolesarjev ekipe. Vsa ekipa je imela med Tourom zdravstvene težave in tako ni mogla ponoviti uspehov iz preteklih let, ko so redno prihajali do etapnih zmag. »Pride leto, ko ne moreš priti do zmage. Zagotovo ni to tisto, kar smo si želeli, a življenje gre naprej in treba je najti nove cilje,« je za podkast radia Val 202 povedal šef ekipe ​Milan Eržen.x