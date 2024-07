Oglejmo si samo to zadnjo »iniciativo«: Pobuda, naj se zdravnike tretira enako kot policiste, izvira pač od tistih, ki so se v času janševistične zlorabe policije obnašali kot zdravstveni policisti. Ni bila samo gospa dr. Beović, ki nas je nadirala po televiziji, bili so mnogi, ki so podpirali in vsiljevali obvezno cepljenje, vsiljene teste, prepovedi gibanja, pa maske v naravi, pa razkuževanje stopniščnih ograj in še marsikaj podobnega.

Pri tem pa so se navzeli duha zlorabljene policije, ki je poznala en sam ton: ukazovanje s povzdignjenim glasom in prepovedi, vključno s policijsko uro in zaplinjevanjem mesta. Demokratična policija ima bogato paleto ravnanj: od nesebičnega reševanja življenj in prijaznega svetovanja do različnih stopenj opominjanja in svaril in šele prav na koncu bolj grobih sredstev. V sebi ima kontrolne sisteme za preprečevanje prekoračenja pooblastil. Je pa policija eden od poklicev, pri katerih država implicira tudi tveganje življenja, podobno kot pri vojakih, gasilcih in morda še kom. Policisti so zlasti izpostavljeni v soočanju s kriminalci in tam potrebujejo dodatno zaščito, če le mogoče, so pri nevarnih nalogah v skupini. V šolanju so tudi psihološko poučeni o ravnanju z razburjenimi kršilci. In imajo sindikat, ki se je za zaščito pravne države pred oblastniško samovoljo v koronskem času uspešno obrnil na ustavno sodišče.

Organizatorji gornje »iniciative« pa hočejo, da jih država zaščiti pred nasilnimi izbruhi pacientov! Prav nič pa ne bodo storili, da bi do takih izbruhov ne prihajalo, da denimo ne bi ustvarjali duševnih stisk s slabim odnosom do pacientov, pa urgentnim centrom brez racionalne logistike, kjer zato lahko čakaš od sedmih zvečer do četrt na tri zjutraj (moja izkušnja), pa vsakovrstni samovolji, tako da je velika sreča, da nasilnih incidentov ni več. Na pacienta se ne misli niti pri opremi čakalnic, saj nizki sedeži brez opore za roke niso primerni za vstajanje, niti pri dostopu do ambulant (vzemite samo ambulante v kleti ljubljanskega kliničnega centra, v katere imate dostop bodisi peš preko betonske Sahare od Zaloške do vhoda, bodisi s taksijem in potem z mučnim pešačenjem skozi širjave pritličja in nemogoče stopnišče v klet). Ne, za pacienta, ki ima tudi manjše gibalne težave, ni nikomur mar.

Dvomim, da vi, zdravniki s srcem, hočete zdravstvene policiste ali morda dobro plačane varnostnike iz »javno-zasebnega partnerstva«.

Se ne bi rajši vi, ki si zaslužite ugled, uprli samovolji »voditeljev« in se zavzeli za humanejši odnos do pacientov, kakršnega sami že prakticirate v svojem delu? Potem namesto psevdosindikata Fides ustanovite svoj sindikat. Občudovali ga bomo, tako kot že občudujemo policijski sindikat.

Božidar Debenjak, Ljubljana