Dejstvo je, da ta vlada stroške za oboroževanje povečuje, priprave na vojno pa izvaja zelo konkretno in predvsem v nevarnem obsegu ter na nevaren način. A vendar predvidljivo, načrtno in brez pooblastila ljudi ter tudi ustave. Kljub, kot rečeno, kakšnim pozitivnim potezam, na primer pri poplavah ali požarih. Pravzaprav smo že v vojni. Petkova (19. julij 2024) objava velikega števila intelektualcev in drugih ljudi, ki se zavzemajo za mir z naslovom »Proti vojnemu hujskaštvu in financiranju vojne!« v Objektivu Dnevnika je vendarle dokaz, da nekaterih predlogov in opozoril pristojni izvoljeni organi ne morejo ignorirati.

Vse me spominja na nekoga, ki je sicer dosegel polno zaposlenost, pa izvajal javna dela v prejšnjem stoletju in dobro gradil ceste, a vendar svet popeljal v eno največjih morij v zgodovini.

Pa ne gre le za navedene politike, tudi za izrazito desne in dokazano avtokratske, kot je na primer Janez Janša. Gre za miselnost za vojno, ki je ista pri »levih« in pri »desnih.«

Ponovna prepričljiva izvolitev Ursule von der Leyenna čelo evropskega parlamenta ne predstavlja dobrih obetov za mir. Še posebej ne zaradi njenih obljub glede angažiranja v vojni v Ukrajini. Spominja me na bivšo izraelsko predsednico Goldo Meir, sicer rojeno v Ukrajini, ki je tlakovala odnose ustanovitve države Izrael na krvav način in predvsem na račun Palestincev. Tukaj pa me vse skupaj asociira na to, da tako Evropa kot celota kot tudi posamezne države niso sposobne sodelovanja in predvsem zagotavljanja miru s svojimi sosedami ter širše. Namesto sodelovanja je zavestno izbrana konfrontacija.

To, da ni bilo priložnosti, bi ne mogel trditi. Po razpadu vojaške zveze Varšavskega pakta oziroma Sovjetske zveze kot antipoda Natu in ZDA, so bila naša pričakovanja drugačna. Usmerjena v mir, sodelovanje, prost pretok idej, blaga, storitev in ljudi. Zavračanje tiranije, militarizma in predvsem novo pozicioniranje vseh držav, vključno z Rusijo, so ta naša pričakovanja usmerjali predvsem v človečnost in spoštovanje človekovih pravic. In to povsod. Žal je razočaranje zaradi nasprotnega ravnanja oblastnikov veliko.

Največji krivec za to pa ne sedi v Evropi, temveč na drugi strani Atlantika. To, da bi se Evropa razvijala v miru in blagostanju, ni v interesu ZDA in njene večvrednostne ideje »najprej Amerika« – in nato dolgo nič, ter šele nato ostali. Posledice so po več kot tridesetih letih danes tu. Hitro širjenje sovraštva, zapiranje evropskih in nacionalnih meja, podpora izraelskemu genocidu v Gazi, širjenje Nata, vidno oviranje sodelovanja na ekonomskem področju s Kitajsko, ekonomske blokade Rusije, smrtonosno zapiranje mej z Afriko in Bližnjim vzhodom ter, kot rečeno, intenzivne priprave na vojno, so dejstva, ki so počasi že zameglila in spravila v pozabo vse želje po miru in sodelovanju. Pravzaprav smo že pozabili, kdo je postavil naftovode do Nemčije, pa severni plinski tok (ki ga je »neznan zaveznik« tudi uničil), pa južni plinovod, ter pričel uresničevati tako imenovano Svilno pot iz Azije v Evropo. Pozabili smo tudi, kako so v Ukrajini, ki jo tako neselektivno podpiramo, prišli na oblast ljudje, ki so z nasiljem in raznarodovanjem začeli sejati sovraštvo in smrt. In posledice, katerih vzrokov nočemo videti, so danes tu. Škoda za mir in sobivanje. Pa smo imeli vsi skupaj priložnost.

Miloš Šonc, Grosuplje