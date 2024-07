Narodni svet koroških Slovencev najostreje obsoja mazaško akcijo in pričakuje, da bodo oblasti uspele čim prej izslediti storilce in jih ustrezno kaznovati, so sporočili. Prepričani so, da je šlo za »poskus spodkopavanja vse boljšega ozračja v deželi. Poleg tega takšna dejanja škodijo ugledu Koroške po svetu«.

V občini Škocjan v okraju Velikovec je bilo na tabli počrnjeno slovensko ime vasi Gluhi les, nekaj dni pred tem pa je bil prelepljen tudi dvojezični krajevni napis v Šentprimožu. Pri NSKS so spomnili, da gre pri tem za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporno kaznijo do pol leta.

Do incidenta so kritični tudi pri Gospodarski listi Škocjan (GWL), kjer je predstavnica Sonja Kert-Wakounig opozorila, da taka dejanja v naši družbi ne smejo imeti prostora, poroča slovenski portal avstrijske javne radiotelevizije ORF.