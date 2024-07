Tolminski festivali: od rešitve do zamere

Na sotočju Tolminke in Soče, tradicionalnem prizorišču festivalov, so se letos zvrstili že trije festivali, medtem ko so organizatorji Tolminatorja in festivala Punk Rock Holidays v polnih pripravah. Nova festivalska pravila so stopila na žulj nekaterim neobčanom Tolmina.