Delavnice so namenjene osnovnošolskim otrokom med 6. in 15. letom starosti, dobrodošli pa so tudi starši. Tokrat avtorica delavnic vabi, da spoznate ribone. »Če jih še niste videli ali celo slišali zanje, se nam pridružite na ustvarjalni delavnici, kjer bomo raziskovali podvodni svet, se zamislili nad onesnaženostjo oceanov in iz odpadne plastike izdelovali barvita morska bitja,« je v povabilu zapisala Gosenčeva. Delavnice Mala re:ciklarnica, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana, so brezplačne.