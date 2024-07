Lahko bo sprejel več, skupno približno 350 otrok ter tako hkrati predstavlja dolgoročno rešitev za prostorske stiske mengeškega vrtca. Junija je občina od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela soglasje za spremembo namembnosti zemljišča, na katerem bo zgrajen novi vrtec. Prav tako je Občina Mengeš v juliju tudi že sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup zemljišč. Pri načrtovanju in gradnji novega vrtca bodo upoštevani strogi okoljski standardi, kot so energijska učinkovitost, uporaba obnovljivih virov energije in učinkovita raba virov.