Potem ko so nogometaši Maribora z izpadom iz kvalifikacij za evropsko ligo proti bolgarskemu Botevu Plovdivu novo sezono odprli z razočaranjem, so moralo v moštvu nekoliko popravili z vstopom v domače tekmovanje. Na uvodu državnega prvenstva so namreč pred domačimi navijači s 4:1 odpravili Domžale in tako potrdili, da jih zanima le naslov prvaka. »Skozi tekmo smo bili boljši tekmeci v vseh segmentih, imeli ustrezno izraženo željo, idejo, principe in avtomatizme v igri, ki so tukaj zelo pomembni. Tri točke so zasluženo ostale doma,« je misli po prvih treh točkah strnil trener Maribora Ante Šimundža.

Grlić navdušil z golom

Eden od junakov zmage proti Domžalam je bil Arnel Jakupović, ki je vratarja Domžal Ajdina Mulalića ugnal dvakrat. »Gola sta zelo pomembna za njegovo samozavest. Spoznanje, ki veseli, je, da na dveh tekmah proti Botevu ni bil zadovoljen s svojo predstavo. Če bi bil zadovoljen, ne bi bilo dobro. Morda je bil zaradi tega še dodatno motiviran. Da pokaže, da lahko odigra na višji ravni že na prvi prvenstveni in posledično tudi na evropskih tekmah,« je bil s svojim napadalcem zadovoljen Ante Šimundža.

Podobno kot je pri Olimpiji ob debiju na uradni tekmi za člansko ekipo gol zabil 19-letni Dino Kojić, imajo tudi pri Mariboru velikega mladega upa. Med strelce se je vpisal komaj 17-letni Niko Grlić, ki je sicer v članskem moštvu debitiral že na povratni tekmi proti Botevu Plovdivu. »Zelo dobro je izkoristil priložnost, ki jo je dobil. Zadetek je bil sicer podarjen, toda njegov odziv z levo nogo, glede na to, da je desničar, je bil odličen. V prvem polčasu je kazal stvari, ki si jih želimo. Zaradi velikosti kluba, tekme, ki je bila zelo zanimiva, je nekoliko fizično padel v drugem polčasu, kar je razumljivo. Uspešno je opravil nalogo, ne bo pa v redu, če se bo s tem zadovoljil,« je mladega upa opozoril glavni trener.

Prioriteta za Maribor je slovensko prvenstvo

Po izpadu v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo bodo Mariborčani evropsko sezono nadaljevali v kvalifikacijah za konferenčno ligo. V četrtek v 2. krogu gostijo romunsko Universitateo Craiovo. »Vsekakor je vedno boljše iti v naslednjo tekmo z zmago, to je sestavni del športa. Glede na vloženo energijo v oba dvoboja proti Botevu je bilo pomembno, da smo proti Domžalam prišli do treh točk. Do zelo pomembnih točk, saj je slovensko prvenstvo prioriteta, kar ves čas ponavljam,« izpostavlja Šimundža. V primeru, da bo Maribor uspešen proti romunskemu moštvu, ga v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo čaka bodisi nizozemski Ajax ali pa srbska Vojvodina.

Morebitne nasprotnike so izvedeli tudi ostali slovenski predstavniki v kvalifikacijah za evropska tekmovanja. Celje v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov jutri čaka prva tekma s Slovanom iz Bratislave. Zmagovalec celjsko-bratislavskega dvoboja se bo v naslednjem koraku kvalifikacij lige prvakov meril z zmagovalcem dvoboja med ciprskim Apoelom in moldavskim Petrocubom.

Ob porazu s Slovanom pa se bodo Celjani preselili v kvalifikacije evropske lige. V tem tekmovanju je žreb določil, da se bodo slovenski prvaki ob morebitni vključitvi v drugo najmočnejše tekmovanje pomerili s slabšim iz kvalifikacijskega para lige prvakov Shamrock Rovers/Sparta Praga. V konferenčni ligi bo Olimpija v primeru zmage nad ukrajinsko Polisjo iz Žitomirja v 3. krogu čakala na nasprotnika iz moldavsko-švedskega para Šerif Tiraspol – Elfsborg. Bravo pa bo, če bo uspešen v obračunu z Zrinjskim iz Mostarja, v naslednjem krogu igral bodisi z grškim Panathinaikosom ali bolgarskim Plovdivom.