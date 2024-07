Potem ko so zaznali, da se ameriški bombniki približujejo ruski meji, je poveljstvo ukazalo polet bojnih letal MiG-29 in MiG-31, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Piloti ruskih lovcev so ugotovili, da gre za dva ameriška strateška bombnika B-52H.

»Ko so se naši lovci približali ameriškima bombnikoma, sta spremenila smer leta in se obrnila stran od meje z Rusko federacijo,« izjavo ministrstva povzemajo pri agenciji Reuters. Ruska bojna letala so poletela v skladu z mednarodnimi pravili o uporabi zračnega prostora nad nevtralnimi vodami, so še pojasnili.

For the First Time in History; a Pair of U.S. Air Force B-52H Strategic Bombers are currently flying over Finland while being Escorted by Finnish F/A-18s, as a Show of Force against Russia. Earlier today the Russian Ministry of Defense claimed to have Intercepted a Pair of B-52s… pic.twitter.com/6TT3AuQZ5I — OSINTdefender (@sentdefender) July 21, 2024

Ameriška bombnika so »na varno« pospremili finski lovci F/A-18s, bombnika pa sta nato pristala v Romuniji.