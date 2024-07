Zvezdnik Los Angeles Lakers ima v svoji zbirki lovorik dve zlati olimpijski medalji iz Pekinga 2008 in Londona 2012 ter bron z debitantskega nastopa na igrah v Atenah 2004, pohvali pa se lahko tudi s štirimi šampionskimi prstani v najmočnejši košarkarski ligi NBA. LeBrona, ki je najboljši strelec lige, so štirikrat izbrali tudi za najkoristnejšega igralca lige.

Leading the way for Team USA. 🇺🇸 Two-time Olympic gold medalist @KingJames has been selected as our men's flag bearer for the #ParisOlympics Opening Ceremony. pic.twitter.com/NN4NLWwwfc

Olimpijske igre v Parizu bodo njegove četrte. »Neverjetna čast je predstavljati ZDA na tem svetovnem odru, posebno v trenutku, ki lahko združi cel svet v eno. Šport ima moč, da nas poveže v eno, in ponosen sem, da sem del tega pomembnega trenutka,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa novico o tem, da bo zastavonoša, pospremil James.

Trenutek, ko je izvedel novico >>>

Fit to lead 👑 The moment LeBron James found out he will be the first 🇺🇸 #USABMNT athlete to serve as a @TeamUSA Flag Bearer. pic.twitter.com/kEWK45BBQH