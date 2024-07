Premier Golob je v izjavi za medije izpostavil, da sta vojska ter sistem zaščite in reševanja neločljivo povezana. »To je zame edina smiselna in prava usmeritev za naprej,« je dejal. Meni, da daje njun skupni odziv na poplave in požare, kot je bil nedavni na Krasu, najboljše rezultate. Napovedal je, da bodo septembra na tem področju predstavili nekatere projekte.

Ocenil je, da sistem zaščite in reševanja deluje bolje kot kadarkoli. Kot je pokazal primer plazu v Kokri, se bodo ekstremni vremenski pojavi v Sloveniji žal nadaljevali, je povedal Golob. Po njegovih besedah je v primeru Kokre obseg škode tak, da je v občinski in regijski pristojnosti, saj ni zakonske podlage za to, da bi država lahko na tem področju ukrepala, bodo pa v stiku s prizadetimi, je dodal.

Takšnih in podobnih dogodkov se po besedah Goloba ne da preprečiti, lahko pa so pri odpravi njihovih posledic čim bolj učinkoviti. Ministrstvo bo poskušalo delovati čim bolj preventivno, pri čemer je izpostavil usposabljanje posebnega hidrantnega omrežja, skrb za prehodne požarne poti in ustrezno opremo.

Golob je sicer s slišanim na sestanku »zelo zadovoljen« tudi na področju vojske. »Najbolj pomembno je, da je oprema bistveno boljša kot kadarkoli, stanje duha v vojski visoko in da je tudi prihodnost zelo svetla,« je poudaril Golob. Meni, da je to pomembno tudi v luči obsežne menjave generacij Slovenske vojske, pri čemer so po informacijah Goloba na ministrstvu uspešni.

Predsednik vlade Robert Golob je funkcijo ministra za obrambo prevzel po izvolitvi dosedanjega ministra Marjana Šarca na mesto evropskega poslanca. Pogovore s kandidati za novega obrambnega ministra pa je Golob že začel, je dejal. Napovedal je, da bo ime znano v naslednjih dveh do treh tednih. »Računam, da bi mandat prevzel recimo nekje na sredini septembra,« je dejal.

Med nalogami naslednika je navedel tudi projekt nakupa osemkolesnikov, o katerem na sestanku po njegovih besedah danes niso govorili. »Verjamem, da strokovne službe delujejo, usklajujejo ponudbe, to je pa tudi vse, kar o tem vem,« je dejal.

Golob je sicer ob robu vrha Nata v ZDA napovedal, da bi Slovenija preko finske vlade lahko kupila osemkolesnike podjetja Patria. Pogodba, če bo sklenjena, bo predvidevala izvedbo plačila neposredno med ministrstvoma obeh držav, zaradi česar bo preglednost posla na najvišji možni ravni, je zatrdil.