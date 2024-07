Jemenski uporniki so v petek z brepilotniki napadli Tel Avivi, zato je izraelska vojska kot odgovor na dajeanje napadla pristanišče Hodejda v Jemnu. Po navedbah hutijevcev je bilo v napadu na pristanišče ubitih najmanj šest ljudi, več kot 80 pa ranjenih.

Požara, ki je izbruhnil po napadu, pa še vedno niso uspeli pogasiti. Glede na satelitske posnetke družbe Maxar Technologies je poleg oblakov dima videti plamene, ki so zajeli močno poškodovano skladišče goriva v pristanišču.

Po podatki združenih narodov je Hodejda pomembna vstopna točka za uvoz goriva in mednarodne pomoči za območja Jemna pod nadzorom upornikov, več kot polovica prebivalstva pa je odvisna od humanitarne pomoči.

Israeli fighter jets struck Houthi military targets near Yemen's Hodeidah port, killing at least three people and wounding 87, a day after a drone launched by the Iranian-backed group hit Tel Aviv https://t.co/8F0eQBAPLFpic.twitter.com/q94cC2Mplg