Leta 1996 ga je tedanji predsednik Franjo Tuđman odlikoval za častno in vzorno opravljanje službe.

Kot piše lokalni MojPortal.hr, naj bi Pahoki tik pred krvavim pohodom, tako kot skoraj vsak dan zadnjih deset let, sedel pred trgovino v domačem kraju in pil pivo. Nato je prosil hišnika v bližnjem gasilskem domu, naj ju s prijateljem odpelje v mesto. A mu je hišnik odvrnil, da ne more, ker ima delo.

»Mislil sem, da mora na bankomat. Na kraj pameti mi ni padlo, da namerava narediti kaj takega. In potem slišim tole. Ne vem, kaj naj vam rečem, v šoku sem! « pripoveduje hišnik.

Po poročanju medijev je imela pred mesecem dni policija z njim že opravka. Po celodnevnem pijančevanju pred trgovino v Donjem Daruvarju naj bi znanca porinil po stopnicah, na katerih so bile steklenice. Zaradi poškodb so ga odpeljali v bolnišnico, končal je na kirurškem oddelku. Po neuradnih podatkih naj bi mu takrat tudi porinil pištolo v usta. »Prej je bil ok, bil je vojaški policist v Zagrebu. Ko se je upokojil, pa je alkohol naredil svoje,« je za medije povedal eden njegovih sokrajanov.

Direktor policije: Zaradi njega smo posredoavli že trikrat

To pričevanje je danes popoldne potrdil tudi direktor hrvaške policije Nikola Milina, ki je prišel na kraj tragedije. »Ob 10.18 je prispelo prvo obvestilo o streljanju, takrat še nismo natanko vedeli, za kaj gre. S policijske postaje Daruvar so takoj poslali vse razpoložljive sile, sodelavcem je hitro uspelo identificirati storilca. To je najpomembneje«, je povedal Milina. Potrdil je, da je policija množičnega morilca iz Daruvarja doslej obravnavala že trikrat, dvakrat zaradi motenja javnega reda in miru in enkrat zaradi nasilja v družini: »Pred mesecem dni se je zapletel v konflikt z znancem, oba sta bila vinjena, in ga huje poškodoval. Kriminalistična preiskava še ni zaključena.« Zaradi nasilja v družini so ga obravnavali leta 2004, šlo pa je za fizični obračun med storilcem in njegovim očetom. Storilec ni imel dovoljenja za nošenje strelnega orožja, je še potrdil direktor policije.

Župan Daruvarja: Težko rečem, kaj je bil povod

Daruvarski župan Damir Lneniček je za hrvaški N1 povedal, da so zaradi strelskega pohoda vsi v šoku. »Kaj je vzrok, povod, je težko reči, to bo ugotovila preiskava,« je povedal

V zasebnem domu, ki je postal prizorišče tragedije, je sicer nastanjenih približno 20 ljudi. Župan pravi, da gre sicer za odlično ustanovo: »Daruvar je mirno mesto. Težko dojamem, da se to lahko zgodi pri nas in v naši državi.«

Foto: Pixsell