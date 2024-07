Na omrežju X so Harrisovo doslej med drugimi podprle Cher, Barbra Streisand in Cardi B. Slednja je zapisala, da je že pred tem opozarjala, da bi morala kandidirati Harrisova. Cher je poudarila, da je nova kandidatka edina možnost, da ostanejo demokratična država. Tudi Streisandova je podprla novo kandidatko in se ob tem zahvalila tudi Bidnu, ki mu morajo biti hvaležni za njegovo podporo demokraciji.

V podporo Harrisovi se je oglasila tudi igralka Jamie Lee Curtis. Po njenih besedah je ta odločna zagovornica ženskih pravic in temnopoltih.

Harrisova dobiva vse več podpore tudi iz vrst demokratske stranke. Med drugim so jo javno že podprli Gavin Newsom, Pete Buttigieg in Josh Shapiro, ki so veljali za možne kandidate za demokratsko nominacijo. Tudi več drugih vidnih predstavnikov demokratov je že podprlo Harrisovo za kandidatko. Guverner Kalifornije Gavin Newsom, ki je veljal za možnega kandidata, je v nedeljo na družbenem omrežju X zapisal, da »nihče ni boljši za pregon temne vizije Donalda Trumpa«.

Podobno sta storila tudi minister za promet Pete Buttigieg in guverner Pensilvanije Josh Shapiro, ki sta prav tako veljala za potencialna kandidata.

Podporo sedanji podpredsednici so že izrekli tudi nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton, nekdanji predsednik Bill Clinton in nekdanji državni sekretar John Kerry. Podprli sta jo tudi senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren in senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar, ki sta se leta 2020 za nominacijo potegovali proti Bidnu.

Demokrati se morajo odločiti tudi, kdo bo kandidat za podpredsednika, kar bi lahko spet povzročilo razdore v stranki. Med možnimi podpredsedniškimi kandidati, ki bi jih izbrala Harris, se po poročanju ameriške mreže CNN omenjajo guvernerji Kentuckyja Andy Beshear, Severne Karoline Roy Cooper in Pensilvanije Josh Shapiro.

Po Bidnovi odločitvi o odstopu od kandidature se je po poročanju britanskega BBC povečalo tudi število donacij demokratom.

Biden bo medtem ostal predsednik ZDA do inavguracije njegovega naslednika januarja prihodnje leto, razen če bi se morda odločil za predčasen odstop s položaja. Na družbenih omrežjih je sicer zagotovil, da namerava končati predsedniški mandat.

Več republikancev je Bidna že pozvalo k odstopu s položaja. Med njimi je republikanski predsedniški kandidat Donald Trump, ki je na svojem družbenem omrežju Truth social zapisal, da če Biden ne more kandidirati za predsedniški stolček, ne more voditi države.