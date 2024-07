Izraelske sile so napad izvedle, ker so zaznale povečane aktivnosti palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Na tem območju se po ocenah civilne zaščite nahaja okoli 400.000 ljudi. Kot piše Al Jazeera, so se številni med njimi tja vrnili šele pred kratkim.

Ubiti civilisti tokrat niti niso imeli možnosti slediti ukazom za umik proti Al Mavasiju. To t. i. humanitarno območje ob sredozemski obali je sicer 13. julija bilo prizorišče enega najhujših izraelskih napadov, v katerem je bilo ubitih 90 ljudi, še 300 pa je bilo ranjenih, zaradi česar so se nekateri raje odpravili ravno proti Han Junisu.

Od prvih evakuacij oktobra lani se tako ponavlja vzorec prisilnega razseljevanja civilistov v t. i. varna območja, ki sčasoma postanejo tarča izraelskih napadov. Nove evakuacije in nenehni napadi še dodatno poslabšujejo katastrofalne humanitarne razmere, ki vladajo v razdejani palestinski enklavi.

Vodja agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini, ki stalno opozarja na ovire pri dobavah pomoči v Gazi, je danes sporočil, da so vojaki v nedeljo streljali na enega izmed konvojev s humanitarno pomočjo, čeprav je bil Izrael pred tem seznanjen s potjo humanitarnih vozil, ki so bila prav tako jasno označena. Žrtev med humanitarnimi delavci tokrat ni bilo.