Hrvaško je danes dopoldne šokiral zločin v zasebnem domu za ostarele in nemočne osebe v Daruvarju. Moški je vstopil v dom in začel streljati. Po prvih podatkih naj bi umrlo pet ljudi, pet pa je poškodovanih. Ravnatelj zavoda za nujno medicinsko pomoč Nenad Mrzlečki je kasneje povedal, da so reševalci na kraju našli štiri mrtve in štiri poškodovane, ki so jih takoj prepeljali v bolnišnico - tri v Pakrac, eno pa v Virovitico. Po njegovih besedah naj bi bili tudi lažje poškodovani. Morilca so kmalu po krvavem pohodu prijeli pri enem od bližnjih gostinskih lokalov. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za 51-letnega hrvaškega vojnega veterana iz Donjega Daruvarja. Med umorjenimi naj bi bili stanovalci doma, po neuradnih podatkih tudi njegova mama, in en zaposleni.

»Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska je ob 10.10 uri obveščena, da je moški z orožjem usmrtil in ranil več oseb v domu za starejše in nemočne osebe. Oseba, ki je osumljena tega kaznivega dejanja, je pod nadzorom policije. Na kraju dogajanja poteka ogled, ki ga vodi namestnica županijskega državnega odvetništva v Bjelovarju,« je nekaj po 12. uri sporočila policija.

Ranjeni zbežali v bližnjo trgovino

»Dva zaposlena v domu sta pritekla v trgovino. Eden je imel poškodovano oko, drugi pa kroglo v prsnem košu,« je za Dnevnik.hr povedal prodajalec v bližnji trgovini. Povedala sta mu, da je v dom prišel moški in začel streljati s pištolo. Napadalca sta prepoznala, videla sta ga tudi, ko je vstopil v bližnji lokal. Prodajalec je takoj na pomoč poklical reševalce in policijo. »Klical sem jih in povedal, kjer je morilec. Sedel naj bi v lokal in naročil pijačo, pištolo pa položil na mizo,« je pojasnil za medije. Kot je dejal, storilca v teh krajih poznajo, ni mu pa jasno, zakaj je zagrešil ta strašni zločin.

Reševalci, ki so prihiteli na kraj tragedije, so sprva mislili, da gre za pretep – to so jim namreč povedali, ko so jih poklicali na pomoč. Na prizorišču pa so naleteli na trupla in ranjene prebivalce doma, so zapisali:

Pretresen je ves kraj, tudi na uradnem profilu mesta Daruvar na facebooku so že izrazili sožalje svojcem.

Minister za zdravje Vili Beroš in minister za delo Marin Piletič in notranji minister Davor Božinović so sporočili, da prihajajo na kraj tragedije. Izjavo naj bi ob 14. uri podal tudi premier Andrej Plenković.