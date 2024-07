Najmanj potniškega prometa je bilo po podatkih o štetju prometa, ki jih četrtletno objavljajo na statističnem uradu, na odseku Lendava na pomurski hitri cesti, kjer je števec zaznal približno pol milijona potniških vozil ali medletno pet odstotkov več.

Število potniških vozil je naraslo na vseh odsekih z opazovanimi števci. Z naskokom najbolj izrazita je bila rast na podravski avtocesti na odseku s števcem Gruškovje, kjer je bilo število potniških vozil za skoraj 16 odstotkov večje kot v prvih treh mesecih 2023, najmanj pa na odseku s števcem Lipce na gorenjski avtocesti pri Jesenicah, kjer je bila rast nekaj manj kot dvoodstotna.

Na področju tovornega prometa je števec na najbolj obremenjenem odseku pri Drenovem griču zabeležil 1,4 milijona tovornih vozil, kar je bilo za nekaj več kot odstotek nad številom iz začetka 2023.

Izrazito povečanje tovornih vozil

S tovornim prometom najmanj obremenjen odsek je bil pri Gruškovju, kjer so našteli 237.000 tovornih vozil ali za devet odstotkov več.

V primerjavi s prvim četrtletjem lani so statistiki daleč najizrazitejšo rast tovornega prometa ugotovili na odseku Čatež v bližini avtocestnega mejnega prehoda Obrežje na meji s Hrvaško, in sicer nekaj manj kot 18-odstotno. Po drugi strani pa je promet teh vozil najbolj upadel na odseku pomurske avtoceste s števcem Vučja vas, in sicer za skoraj devet odstotkov.

Pri kategoriji priklopnikov in vlačilcev, ki pomenijo največjo obremenitev avtocestnega omrežja, je bil najbolj obremenjen odsek s števcem Ravbarkomanda pri Postojni, ki je zaznal okoli 806.000 tovrstnih najtežjih tovornih vozil ali za dva odstotka več kot lani. Največjo rast prometa teh vozil je prav tako izmeril števec pri Čatežu. Naštel jih je skoraj 300.000 ali za petino več kot v 2023.