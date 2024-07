Protestniki v mestu Palma de Mallorca so opozarjali na negativne posledice turizma. »Vaš luksuz, naše trpljenje,« je pisalo na enem od plakatov, na drugem pa »Ne želimo biti v ospredju naraščanja stanovanjskih stroškov«. Številni so bili kritični tudi do poceni letalskih povezav na otok, ki omogočajo množični turizem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Thousands of anti-tourism activists marched in #Spain's Palma de Mallorca in the demonstration against 'tourism model'. Anti-tourism activists staged a series of protests, saying visitors drive up housing costs and lead to residents being unable to afford to live in city centres. pic.twitter.com/qepZy6H2in