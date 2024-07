Osrednji francoski športni časnik L'Equipe je Pogačarja postavil v kolesarsko zgodovino. Hvali njegove dosežke, rekorde in dodaja, da je dvojna zmaga na Giru in Touru v eni sezoni dosežek, ki ga je dokončno potrdil v družbi največjih.

Tudi pri časniku Le Monde se niso mogli izogniti pohvalam na račun slovenskega zvezdnika. Zapisali so, da je bil gospodar Toura 2024, pokazal pa je premoč, kot jo je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sloviti Eddy Merckx z vzdevkom Kanibal. »Vse bolj je podoben Merckxu. Močan je, ima močno ekipo in neverjetno močno željo po zmagah, so dodali pri Le Mondu.

Pogačarja primerjajo z legendami

Britanski Guardian se sicer posveča tudi svojemu zvezdniku in s 35 etapnimi zmagami novemu rekorderju na Touru Marku Cavendishu, ki je napovedal, da je bila nedeljska etapa skoraj zanesljivo njegova zadnja na tej dirki. Seveda pa tudi Pogačar dobiva primeren delež pozornosti. Pogačarja primerjajo z Marcom Pantanijem in njegovim dvojčkom zmag v isti sezoni na Giru in Touru, a poudarjajo, da je slovenski zvezdnik to dosegel na svež in igriv način.

Telegraph pa izpostavlja tisto, kar je kolesarski svet videl v nedeljo zvečer. »Pogačar ni potreboval zmage, pa jo je vseeno dosegel. Besede obramba ni v njegovem besednjaku, tretjo zmago na Touru je dosegel v svojem slogu,« so zapisali.

Španska Marca se je tudi navezala na kolesarsko zgodovino in Merckxa, po njenem mnenju Pogačar že ogroža »kraljestvo« velikega asa preteklosti. Poudarjajo, da je na Giru in Touru majico vodilnega nosil rekordnih 39 dni in dobil skupno 12 etap.

Španski As pa je med drugim pronicljivo ugotovil, da je bila ob zadnji etapni zmagi le ena razlika v primerjavi s prejšnjima dvema ob koncu tedna - nazadnje je potreboval obe roki, da je s prsti pokazal število etapnih zmag.

Osrednji italijanski športni časnik Gazzetta dello sport kolesarstvu, tudi zaradi zgodovonske povezave z Girom, vselej namenja veliko prostora, po zmagi Pogačarja pa so pri tem mediju kar tekmovali s hvalospevi. Seveda so takoj našli primerjavo s svojim junakom Pantanijem, Pogačarja so poimenovali Meteor, poudarili, da je vselej lačen zmag in se ozrli v kolesarsko zgodovino, ko je slovenski zvezdnik postal osmi kolesar z dvojčkom zmag v Italiji in Franciji. Časnik Corriere dello Sport pa je dodal, da je Pogačar kot Pantani in boljši od Merckxa.