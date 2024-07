Kot so pojasnili v družbi, so zabeležili rast povpraševanja, a so poslovne učinke tega izničile nižje cene vozovnic.

Število potnikov se je v primerjavi s prvim četrtletjem prejšnjega poslovnega leta povečalo za desetino na 55,5 milijona, povprečne cene letalskih vozovnic pa so upadle za 15 odstotkov.

Kot so pojasnili iz Ryanaira, povpraševanje potnikov ostaja spodbudno tudi v drugem četrtletju, a obenem cene vozovnic ostajajo nizke.

"Pričakujemo, da bodo cene vozovnic v drugem četrtletju bistveno nižje kot prejšnje poletje," je dejal izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary.