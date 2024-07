Kanadčan Brett Clibbery in njegova soproga, Britanka Sarah Packwood, sta 11. junija na svoji ekološki jadrnici Theros odplula iz kanadske Nove Škotske. Njun cilj je bilo portugalsko otočje Azorov, ki se nahaja dve tretjini poti čez Atlantik v smeri Portugalske. Prigode svojega podviga sta sprva delila tudi prek družbenih omrežij. Popotovanje sta imenovala The Green Odyssey oziroma zelena odiseja. Potovanje naj bi trajalo 21 dni, v tem času pa naj bi premagala 3228 kilometrov.

Ladja je zadnji podatek o lokaciji posredovala 13. junija v bližini novoškotskega otoka Sable. Kot pogrešana so ju prijavili 18. junija. Mesec pozneje so njuni trupli našli naplavljeni na obali omenjenega otoka.

Kaj točno se je zgodilo, kanadske oblasti še niso uspele v celoti razvozlati. Za zdaj domnevajo, da je v njuno jadrnico, ki sta jo poganjala veter in sončna energija, trčil tanker, ki ni zaznal trka. V njegovi bližini namreč poteka pomembna pomorska pot, po kateri plujejo številne velike ladje in tankerji.

Zakaj se trku nista uspela izogniti, ni znano, obstaja pa možnost, da je bila jadrnica na avtopilotu, medtem ko sta bila zakonca pod palubo. Razbitin plovila za zdaj še niso našli.

Po drugi strani pa so vode okoli otoka Sable slavne po svoji nevarnosti. Od leta 1583 je na otok naplavilo že 350 razbitih ladij. Obdajajo ga neugodni tokovi. Nahaja se tudi na območju pogostih neurij. Otoka se drži ime "pokopališče Atlantika".

Zakonca sta bila sicer izkušena pomorščaka. V preteklosti sta že obplula zahodno obalo Kanade in ZDA, nato prek panamskega prekopa prečkala v Karibe in obplula še vzhodno obalo ZDA in Kanade do Nove Škotske.

Leta 2019 sta želela prepluti Atlantik, a jima je načrte tedaj prekrižalo vreme.