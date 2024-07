Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Krajevne padavine bodo jutri nekoliko pogostejše. pic.twitter.com/b9rE27atXa — ARSO vreme (@meteoSI) July 22, 2024

V torek bo sprva precej jasno

V torek popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od severozahoda širile proti vzhodnim krajem. Na Primorskem bo zvečer zapihala večinoma šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

V torek se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.

V sredo se bo postopno razjasnilo, četrtek bo sončen

Tudi v sredo bodo še lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Popoldne se bo postopno razjasnilo. Ponekod bo zapihal severnik, na Primorskem šibka burja.

V četrtek bo sončno, na Primorskem bo še pihala burja.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo delno jasno, čez dan bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V torek bo sprva sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno. Predvsem v krajih zahodno in severno od nas bodo nastajale plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja.