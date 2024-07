Ob sestrelitvi dronov so poškodovali rusko rafinerijo nafte Tuapse ob Črnem morju. "Protiletalska obramba je prestregla in uničila 47 dronov nad regijo Rostov, eno nad regijo Belgorod, enega nad regijo Voronež, enega nad regijo Smolensk, osem nad ozemljem Krasnodarja ter 17 brezpilotnikov nad Črnim in Azovskim morjem," je na Telegramu pojasnilo rusko obrambno ministrstvo.

Predstavniki regije Krasnodar so po poročanju tiskovne agencije Reuters tudi sporočili, da so ostanki enega od sestreljenih dronov povzročili požar v rafineriji nafte Tuapse ob Črnem morju, ki je v lasti ruskega Rosnefta.

Požar po prvih podatkih ni zahteval žrtev, za zdaj pa ni jasno, ali rafinerija deluje in kakšen je obseg škode.

Ruska novičarska kanala SHOT in Mash Telegram poročata, da je bilo v bližini rafinerije davi moč slišati vrsto eksplozij.

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil refinery in Tuapse, Krasnodar region of Russia. According to the Russian Defense Ministry, "all drones were shot down". The video shows the "successful work" of Russian air defense. pic.twitter.com/UUXq3qAVdY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 22, 2024

This morning, multiple Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Tuapse refinery, igniting a blaze in the northern part of the complex. Tuapse, on Russia's Black Sea coast, is roughly 450km behind the front line. pic.twitter.com/AlFmItBKLw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2024

Rafinerija Tuapse je bila od začetka ruske invazije v Ukrajini leta 2022 tarča več ukrajinskih zračnih napadov.

Rusi nad Kijev z droni

Rusi so v noči na nedeljo že petič v dveh tednih napadli Kijev z droni, vendar je ukrajinski sistem protizračne obrambe uničil vse izstrelke, preden so ti dosegli ukrajinsko glavno mesto.

Poročil o žrtvah in morebitni večji škodi ni bilo.