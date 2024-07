Po uresničitvi tega, kar se je napovedovalo vse od zelo ponesrečenega televizijskega soočenja Joeja Bidna z Donaldom Trumpom, demokratska stranka poskuša strniti vrste okoli Bidnove podpredsednice Kamale Harris. Biden ji je podporo izrekel že v nedeljo. Reuters medtem poroča, da jo bo za predsedniško kandidatko podprlo tudi vodstvo demokratske stranke v vseh 50 zveznih državah. Podporo ji je naklonil tudi črnski kongresni zbor (CBC), ki je vpliven glas znotraj demokratske stranke. Koristila ji bo tudi podpora bivšega predsednika Billa Clintona in nekdanje zunanje ministrice in kandidatke za predsednico Hillary Clinton.

Še bolj odmeva, kdo Harrisove še ni javno podprl. Med vrstami zadržanih so izredno pomembna demokratska kongresnica Nancy Pelosi. Družbo ji dela tudi senator Peter Welch, ki je kot prvi demokrat pozval k Bidnovemu izstopu iz predsedniške dirke. Diplomatsko jasen je tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama. »V prihodnjih dneh bomo krmarili po neraziskanih vodah,« je rekel. »Imam izjemno zaupanje, da bo vodstvo naše stranke zmoglo ustvariti postopek, iz katerega se bo pojavil izvrsten kandidat.« Podobnega mnenja je tudi Welch, ki želi, da bi demokrati zagnati odprt postopek za iskanje novega kandidata, v katerega se lahko vključi tudi Kamala Harris. Med glavne zadržke glede njene kandidature sicer štejejo, da preprosto ni pretirano priljubljena med volilci in da bi le s težavo premagala Trumpa. Iskanje kandidatke ali kandidata, ki bi to zmogel, je 100 dni pred volitvami težka naloga.

Tri desetletja istih demokratskih obrazov

Demokrati imajo sicer že vrsto let težave z iskanjem prepričljivih zmernih kandidatov na več položajih. To se zelo nazorno kaže tudi na seznamih njihovih predsedniških kandidatov. Po dveh kandidaturah Billa Clintona je svoj klobuk v dirko vrgel njegov podpredsednik Al Gore, ki je izgubil proti Georgu W. Bushu. V drugo se je proti Bushu pomeril nekarizmatični senator John Kerry in gladko izgubil. Štiri leta kasneje so demokrati pripravljali teren za Clintonovo soprogo Hillary Clinton, a jo je po odstavnem pasu, po neustaljenih kanalih prehitel Barack Obama. Slednji naj bi tekom svojega predsednikovanja še dodatno otežil promoviranje novih obrazov.

Dvema mandatoma Obame je sledila dirka med Clintonovo in neodvisnim kandidatom Bernijem Sandersom, ki je neusopešno poskušal ponoviti Obamovo potezo po odstavnem pasu. Ko je Clintonova presenetljivo klonila proti Trumpu, so demokrati v drugo poskusili z Obamovim podpredsednikom Bidnom. Sedaj je bil zopet prvi vzgib kandidatura Bidnove podpredsednice. Mnogi so navijali celo, da bi kandidaturo prevzela Obamova soproga Michelle Obama.

Od leta 1992, od česar je minilo že 32 let, so demokrati v dirko poslali zgolj en nov obraz (Barack Obama) in enega dolgoletnega senatorja, ki ni bil neposredno povezan s preteklimi predsedniki.

Mnogi v demokratski stranki verjamejo, da bi morali kandidaturo tokrat prepustiti nekomu iz vrst demokratskih guvernerjev. Omenja se zlasti ime kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma. Med zadržki se omenja zlasti skrb, da je celo preveč postaven in urejen ter da bi zaradi tega in kalifornijskega porekla znal delovati preveč elitistično za ključne neodločene delavske volilce v ključnih neodločenih zveznih državah.