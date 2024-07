V nesreči se je je kolesar huje, motorist pa lažje telesno poškodoval. Kolesarja so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, kamor so z reševalnim vozilom odpeljali tudi motorista, so sporočili s PU Ljubljana.

Po doslej znanih podatkih je življenje kolesarja ogroženo.

V postopku so obema odredili strokovni pregled, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Motorist v Ljubljani ni upošteval rdeče luči

Včeraj, okoli 17. ure, pa sta bila v prometni nesreči v križišču Šišenske ceste in ulice Draga v Ljubljani udeležena voznica kombija in voznik lahkega motornega vozila, ki ni upošteval znaka rdeče luči in je odvzel prednost voznici, ki je z vozilom trčila vanj.

V trčenju se je voznik lahkega motornega vozila huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, na srečo pa njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti vodijo prekrškovni postopek.