»Počaščena sem zaradi predsednikove podpore in nameravam osvojiti to nominacijo,« je sporočila podpredsednica ZDA preko predsedniške kampanje Joeja Bidna. »Zadnje leto dni sem potovala po državi, govorila z Američani o jasni izbiri na teh ključnih volitvah in to bom delala še naprej,« je sporočila.

Podporo sta ji hitro izrazila tudi nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton, ki se je leta 2016 potegovala za nominacijo proti Baracku Obami.

»Sedaj je čas za izraz podpore Kamali Harris in za boj z vsemi močmi za njeno izvolitev,« sta sporočila Bill in Hillary Clinton.

Vendar pa je Obama po drugi strani podprl odprt proces iskanja kandidata ali kandidatke na nacionalni konvenciji demokratske stranke sredi avgusta v Chicagu.

»Izjemno zaupam, da bodo voditelji naše stranke znali ustvariti proces iz katerega bo izšel izjemen kandidat. Verjamem, da bo vizija Joeja Bidna o velikodušni, napredni in poenoteni Ameriki, ki zagotavlja priložnosti za vse, popolnoma vidna na demokratski konvenciji avgusta,« je sporočil urad bivšega predsednika ZDA.

Tako Clinton kot Obama sta se v svojih izjavah zahvalila Bidnu za vse kar je storil. Biden je bil podpredsednik ZDA v Obamovi vladi od leta 2013 do leta 2017, ko je oblast za štiri leta prevzel republikanec Donald Trump, ki ga je Biden leta 2020 porazil.

Trump znova kandidira za predsednika in je že sporočil, da bo Harris lažje premagati kot Bidna, ki ga je označil za najslabšega predsednika v zgodovini ZDA.

Trumpov podpredsedniški kandidat J.D. Vance je na mediju X objavil, da je Kamala Harris kriva za vse napake Bidna glede politike odprtih meja in prevare z zeleno politiko. »Štiri leta je lagala o Bidnovih umskih zmogljivosti,« je še sporočil Vance, ki ni prepričan, da bo Harrisova dobila nominacijo.