Nogometaši Olimpije so prvenstvo začeli z zmago proti Primorju (2:0), a bolj kot tri točke javnost zanima, kaj se dogaja z njihovim prvim zvezdnikom in reprezentantom Timijem Maxom Elšnikom. V zadnjih tednih, sploh po evropskem prvenstvu, se ga je povezovalo z več uglednimi klubi v Italiji, Nemčiji in Španiji, zato se zdi, da je zgolj vprašanje časa, kdaj bo zvezni igralec zapustil klub. 26-letnega Elšnika tako na uvodni uradni tekmi sezone ni bilo v kadru ljubljanskega kluba in je najverjetneje v zeleno-belem dresu že odigral zadnjo tekmo, dogajanje okoli njega pa je na kratko pojasnil trener Victor Sanchez, ki je dejal: »To ni vprašanje zame, temveč za športnega direktorja. Sicer trenira z nami in veseli bomo, dokler ga bomo imeli.« Kot zadnji v vrsti klubov, ki jih Elšnik zanima, naj bi bil tudi angleški Hull City, kjer ima škarje in platno v rokah turški poslovnež Acun Ilicali, bolj znan pa svojem sodelovanju z Mariborom.

Sicer pa je bil (pomurski) derbi uvodnega kroga prvenstva v Murski Soboti, kjer sta se pomerila Mura in Nafta, ki v prvi ligi znova igra po 12 letih. Na tribunah na Fazaneriji se je zbralo 4100 gledalcev, ki pa so videli le en gol, za zmago gostiteljev je v 59. minuti gol zabil kapetan Matic Maruško. »Za nami je težka tekma, bili pa smo boljši in smo zasluženo zmagali. V obrambi smo bili dobri in tekmecu nismo dovolili resnejše priložnosti. Igrali smo tako, kot smo se v slačilnici dogovorili. Prve tri točke so dobra popotnica za naprej,« je bil zadovoljen trener Mure Tonči Žlogar, ki pa se zaveda, da v klubu potrebujejo še kakšno okrepitev, če se želijo približati mestom, ki vodijo v Evropo: »Vidi se, da igralci še niso v najboljši formi. Trdo smo trenirali, kakšna prijateljska tekma več bi nam prišla še kako prav. Bomo pa gotovo še boljši. Glede Evrope moramo biti realni, podobna ekipa se je še lani borila za obstanek. Z mislimi smo že na naslednji tekmi proti Domžalam.« Tekma je bila nekaj posebnega tudi za stratega Nafte, Madžar na klopi Jozsef Bozsik pa je dejal: »Imeli smo svoje priložnosti, Mura pa je unovčila prednost domačega terena. Če bomo tako igrali vso sezono, bomo obstali v ligi, o tem sem prepričan. Ekipa je skupaj kratko obdobje, če nam bo v klub uspelo pripeljati še kakšno okrepitev, bomo še boljši.« Zanimivo je, da so se Lendavčani že zelo okrepili, saj so pogodbe podpisali s kar 15 novimi nogometaši.

Po izpadu iz evropske lige, izločil jih je Botev iz Bolgarije, so bili v Ljudskem vrtu pred 2150 gledalci znova na delu tudi mariborski nogometaši. Želeli so dokazati, da so začetek sezone vendarle dočakali v dobri formi. Do 83. minute vprašanje zmagovalca proti Domžalam ni bilo niti za trenutek vprašljivo, saj sta za gostitelje v polno zadela Niko Grlić (7. minuta) in Arnel Jakupović (26.), Marku Božiču pa so v 70. minuti gol za 3:0 zaradi prekrška Žige Repasa razveljavili, podobno kot štiri minute kasneje Maksu Barišiću zaradi njegovega igranja z roko. Toda nato so Domžalčani prek Maria Krstovskega, ki je bil uspešen z enajstmetrovke, izid znižali. Da je zmaga ostala doma, sta z goloma v sodnikovem podaljšku poskrbela Jakupović in Barišić.

Izidi: Olimpija – Primorje 2:0 (1:0, Boultam 44, Kojić 65), Mura – Nafta 1903 1:0 (0:0, Maruško 59), Radomlje – Koper 0:1 (0:0, Curcio 75), Maribor – Domžale 4:1 (2:0, Grlić 7, Jakupović 26, 90+2, Barišić 90+4; Krstovski 83/11-m), Celje – Bravo 2:1 (0:1, Matko 51, Kucys 90; Ivanšek 26).