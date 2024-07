Javno opravičilo ministrici za digitalno preobrazbo

Minule tedne so mediji sila krivično obravnavali ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Očitali so ji, da je kupila 13.000 računalnikov, ki so samevali v skladiščih. Ko pa so jih pred dobrim mesecem začeli deliti, se je pokazalo, da imajo namesto vsem poznanega operacijskega sistema Windows naložen – Linux. Ministrico so hiteli kritizirati, češ zakaj uporablja tehnično zahtevnejši operacijski sistem, ki ljudskim množicam ni zelo poznan.