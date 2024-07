Camilla, nekdanja večna ljubica, zdaj kraljica, in nekdanji prestolonaslednik, zdaj kralj, sta se prvič srečala pred 54 leti, leta 1970, ko je imela ona 24, on pa 22 let. Kaj naj bi mu takrat dejala? »Moja prababica je bila ljubica tvojega prapradedka. Čutim, da imava nekaj skupnega.« Kmalu sta se začela dobivati. Aristokratska družina 17. julija 1947 rojene Camille Rosemary Shand je imela dolgoletne vezi s kraljevo družino. In da, njena prababica je bila ljubica kralja Edvarda VII. Camilla je očarala takrat mladega prestolonaslednika, a njuno romanco je prekinilo njegovo osemmesečno službovanje v vojni mornarici v tujini. Ni ga počakala – tudi zato, ker sta jo kraljica in kraljeva družina imeli za preveč živahno mlado žensko, da bi bila primerna za ženo bodočega kralja. Leta 1973 se je poročila s prestolonaslednikovim prijateljem, vojaškim častnikom Andrewem Parkerjem Bowlesom, ki je slovel kot ženskar. Ločila sta se leta 1995, ko je takrat princ Charles v eksplozivnem intervjuju javno priznal, da ima afero s Camillo. Diana in Charles sta se ločila leto kasneje. Camilla in Charles sta se zaročila februarja 2005, poročila pa aprila tistega leta.

Zdravstvene krize v kraljevi družini še ni konec

Praznovanje 77. rojstnega dne kraljice Camille je bilo najbrž drugačno kot prejšnja leta, pa ne samo zato, ker je imel kralj enega najbolj delovnih dni, ampak tudi zato, ker se še vedno zdravi za še vedno neznanim rakom. Videti je bil v vrhunski formi, pravijo vsi. Napovedal je celo, da bosta s kraljico oktobra obiskala Avstralijo in Samoo, kjer bo med 21. in 25. oktobrom letni vrh (britanske) Skupnosti narodov. Predviden je bil tudi obisk na Novi Zelandiji, ki prav tako ostaja ena od štirinajstih držav, v katerih je britanski monarh še vedno simbolični šef države. Po nasvetu kraljevih zdravnikov so ta obisk odpovedali in oklestili obisk v Avstraliji, da bi, kot je sporočila palača, »dali prednost nadaljevanju kraljevega okrevanja«, kar najbrž pomeni, da 75-letni kralj še ni povsem zdrav. Zadnjo informacijo o njegovem zdravljenju je ponudila ravno Camilla, ko je dejala, da sicer poteka dobro, a dodala, da je mož »neubogljiv«. Ali njegovo zdravljenje poteka bolj uspešno kot zdravljenje njegove snahe, valižanske princese Catherine?

Kate navdušila v Wimbledonu

Kensingtonska palača, uradni sedež prestolonasledniškega para, je šele prejšnjo soboto, na dan ženskega finala v Wimbledonu, potrdila, da se bo valižanska princesa Catherine udeležila nedeljskega moškega finala. Ko se je z devetletno hčerko, princeso Charlotte, in mlajšo sestro Pippo pojavila na znamenitem centralnem igrišču, je požela dolgotrajen navdušen aplavz gledalcev. Valižanska princesa, zelo dobra igralka tenisa, je pokroviteljica wimbledonskega turnirja že od leta 2016, ko ji je to, za tenisačico zelo prijetno dolžnost prepustila pokojna kraljica. Elizabeta II., ljubiteljica konjskih dirk, ne pa tenisa, je bila pokroviteljica turnirja 64 let, vendar se je v Wimbledonu pojavila samo štirikrat. Kate se je vsako leto, vedno na ženskem in moškem finalu. Letos samo na moškem finalu. V lepi obleki vijolične barve, ki je ena od barv wimbledonskega turnirja, je bila kot vedno videti lepa, a zelo, zelo vitka – in občasno nervozna.

Britanci, posebno monarhisti, so preprosto veseli, da se je Kate dober mesec po tem, ko se je na vojaški paradi ob državnem rojstnem dnevu monarha v javnosti pojavila prvič po bolezni, zdaj spet pojavila, tokrat v Wimbledonu. Vseeno se sprašujejo, kako to, da se je 33 let starejši kralj kljub nadaljevanju zdravljenja vrnil na delo, Kate pa še ne. O njenem zdravljenju ni znanega nič drugega kot to, kar je sama do zdaj povedala marca v ganljivem videu, v katerem je sporočila, da ima raka in da se zdravi s preventivno kemoterapijo. To najbrž pomeni jemanje zdravil, ki naj bi odstranila rakave celice in zmanjšala verjetnost vrnitve raka – tako zdravniki. Dejala je tudi, da bo zdravljenje trajalo še nekaj mesecev. Oboževalci monarhije si najbolj želijo, da bi se prestolonasledniški par večkrat pojavil skupaj. Vsaj na kratko. Po letošnjem edinem skupnem nastopu, na balkonu palače po vojaški paradi, so nekateri pomislili, da je nekaj narobe tudi med njima. To trdijo tudi strokovnjaki za govorico telesa in branje z ustnic.